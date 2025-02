PSG : Warren Zaïre-Emery pisté par un géant anglais !

Discrets sur le marché des transferts depuis plusieurs mercatos, les Reds de Liverpool se renforcent par coups, en conservant au maximum l’ossature de l’équipe qui marche sur l’Europe depuis le début de l’année. Et cette fois-ci, la direction du club anglais a jeté son dévolu sur la jeune pépite française Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain français a signé un contrat jusqu’en 2029 la saison dernière. Cependant, Liverpool a été en contact avec son agent, selon Anfield Watch et voudrait absolument lui faire traverser la Manche pour rallier les bords de la Mersey.

À seulement 18 ans, le milieu du PSG a déjà passé la barre des 100 matches joués avec le club parisien, et est devenu l’an passé le plus jeune joueur à évoluer en Ligue des Champions en match à élimination directe. Considérant Zaïre-Emery comme la pièce parfaite du jeu d’Arne Slot, les dirigeants des Reds sont prêts à mettre le prix, et une première offre à 65 millions d’euros est évoquée.