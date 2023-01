Lens - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les fêtes de fin d’année sont désormais finies et la Ligue 1 fait son grand retour ce dimanche. Pour la première de l’année 2023, les amateurs de football et de notre Ligue des Talents seront servis avec le choc entre le leader et son dauphin. Le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens (20h45) avec l’objectif de prendre 10 points d’avance sur son concurrent numéro un et ainsi s’assurer une très belle marge pour aborder sereinement la Ligue des Champions. Les Lensois voudront, eux, grappiller un peu de points pour rattraper le club de la capitale.

Pour cette rencontre, les deux techniciens français Christophe Galtier et Franck Haise ne devraient pas innover spécialement. Le coach du PSG va devoir composer avec une équipe remaniée puisque Neymar est suspendu, Nuno Mendes et Bernat sont blessés à gauche et Lionel Messi célèbre encore son titre de Champion du monde avec l’Argentine. Le RC Lens va pouvoir, de son côté, aligner quasiment son équipe type.

À lire

Le RC Lens prévoit un bel accueil à Kylian Mbappé

Une attaque inédite pour le PSG

Le PSG devrait donc se présenter en 4-3-1-2 pour ce match. Gianluigi Donnarumma sera évidemment présent dans les cages. L’international marocain Achraf Hakimi fait son grand retour en tant que titulaire dans le couloir droit alors que la charnière centrale sera composée de Sergio Ramos et Marquinhos. À gauche, Nordi Mukiele va dépanner. Au milieu de terrain, on retrouvera Marco Verratti aux côtés de Vitinha et de… Danilo Pereira de retour de blessure. Enfin devant, Kylian Mbappé sera épaulé de Carlos Soler et Pablo Sarabia. Les deux Espagnols ont notamment été préférés à Hugo Ekitike.

La suite après cette publicité

Du côté du RC Lens, pas de surprises avec un 3-4-3. Brice Samba sera dans les buts. La défense à trois sera composée de Medina, Danso et Gradit. Au milieu de terrain, on retrouvera la doublette Abdul Samed et Seko Fofana. Les pistons seront Machado et Frankowski. Enfin, dans le trio offensif des Sang et Or, on retrouvera le Belge Lois Openda avec Wesley Said et Florian Sotoca.

Pour cette reprise de la Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.