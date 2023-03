France, Algérie : Jaouen Hadjam a fait son choix

Auteur de bons débuts au FC Nantes où il s’est fait une place dans le couloir gauche de la défense (10 matches disputés et 1 offrande), Jaouen Hadjam (19 ans) est sur une belle dynamique sportive. Le joueur formé au Paris FC qu’il a quitté cet hiver et sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2027 avait même eu la bonne nouvelle de recevoir une pré-sélection avec l’équipe de France U23 et une pré-sélection avec l’Algérie en vue de la trêve internationale de mars.

Devant faire son choix, le gaucher a finalement pris sa décision. Alors que les Espoirs de Sylvain Ripoll et l’équipe A d’Algérie de Djamel Belmadi ont prévu de le convoquer, Jaouen Hadjam a décidé de trancher en faveur des Fennecs. Ainsi, il rejoindra les Champions d’Afrique 2019 en vue des matches qualificatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations face au Niger qui se dérouleront le jeudi 23 mars et le lundi 27 mars prochain.

