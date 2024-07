Qualifs Euro 2025 (F) : la France décroche son ticket pour l’Euro en battant la Suède

Ce vendredi, l’équipe de France féminine avait l’occasion d’officialiser sa participation pour l’Euro 2025 en Suisse. Pour ce faire, les Bleues devaient s’assurer au minimum du match nul face à la Suède au stade Gaston-Gérard de Dijon. Alignant une équipe presque type, Hervé Renard a mis toutes les chances de son côté et cela a payé rapidement. Bien plus incisive, à l’image du poteau de Kadidiatou Diani en début de match (9e), la France a ouvert le score sur un boulet de canon de Sakina Karchaoui (1-0, 32e).

Au retour des vestiaires, les coéquipières de la latérale gauche du PSG se sont endormies et cela a profité aux Scandinaves. Sur une déviation malheureuse de Sandie Toletti sur un corner suédois, les joueuses en jaune ont égalisé grâce à une Rybrink opportuniste (1-1, 49e). Désireuses de mettre toutes leurs chances de leur côté, les Françaises ont accéléré et après une grosse opportunité de Grace Geyoro (72e), Marie-Antoinette Katoto a redonné l’avantage aux Bleues en renard des surfaces quelques instants plus tard (2-1, 74e). Le score n’a plus évolué et avec ce succès précieux, leur quatrième en cinq rencontres de qualifications, la France se qualifie pour l’Euro 2025 de football féminin !