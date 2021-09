FC Barcelone : la réunion qui a tout changé pour Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Samuel Umtiti traverse des moments délicats au FC Barcelone. Cloué au pilori par les supporters blaugranas, le défenseur central français était invité à s'envoler vers d'autres cieux cet été. Ses dirigeants lui ont même envoyé une lettre pour lui indiquer qu'une rupture de contrat s'avérait possible. Mais voilà, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais tenait absolument à s'accrocher, et sa préparation estivale l'atteste.

Sa volonté s'est matérialisée par l'acquisition d'un préparateur physique personnel qui a fait travailler dur l'intéressé en dehors des installations barcelonaises. Rapidement, l'international français s'est montré affûté et a affiché une détermination incroyable pour disposer enfin de la plénitude de ses moyens physiques. Insuffisant cependant pour convaincre sa direction de le conserver, jusqu'à une réunion qui s'est tenue mi-août.

Une réunion décisive pour l'avenir d'Umtiti

Une entrevue à laquelle était conviée le champion du monde mais aussi le président Joan Laporta et ses collaborateurs Rafa Yuste et Mateu Alemany. Selon les informations de Mundo Deportivo, ce rendez-vous a clairement été décisif pour l'avenir de Samuel Umtiti en Catalogne. Et pourtant, le début de réunion se serait très mal déroulé, Laporta tenant un discours offensif et souhaitant faire plier l'ancien Lyonnais. L'homme fort du Barça a expliqué que depuis 2018, le champion du monde n'était plus indispensable et que ses blessures à répétition commençaient à irriter sérieusement la direction. Face aux arguments présidentiels, le défenseur central a tenu bon et précisé que le staff médical n'avait pas réussi à résoudre ses problèmes récurrents.

Umtiti a également souligné les efforts réalisés durant l'été avec l'aide d'un préparateur physique. Efforts qui ont été soulignés par le staff médical catalan en parallèle. Après avoir écouté attentivement la plaidoirie de leur joueur, les hautes sphères catalanes ont accordé une ultime chance au numéro 23. Ce dernier resterait finalement au FC Barcelone et devrait prouver à son entraîneur Ronald Koeman qu'il méritait d'obtenir du temps de jeu. L'entretien fut tellement intense que Samuel Umtiti se serait effondré, en larmes, devant l'assistance. Une scène poignante qui a marqué Joan Laporta. Le président blaugrana touché par la situation, a évoqué le sujet avec Koeman récemment. L'avenir dira si toutes les parties ont pris la bonne décision...