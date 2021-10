Ballon d'Or : le Sénégal ne comprend pas l'absence d'Edouard Mendy

À la sortie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021, l'absence du gardien de but sénégalais Edouard Mendy peut interroger. Pour sa première saison à Chelsea, le portier des Blues a déjà remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe, en plus des 25 clean-sheets en 44 matches la saison passée. Des chiffres impressionnants pour l'international aux 11 sélections, actuellement avec la sélection sénégalaise pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Une absence que ne comprennent pas certains de ses coéquipiers chez les Lions, comme l'attaquant de Liverpool Sadio Mané : « C’est inadmissible. Je ne comprends pas, ce sont des choses à déplorer », a-t-il affirmé en zone mixte après la victoire contre la Namibie (4-1).

La suite après cette publicité

Tout comme le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly : « Je pense que nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugé, bien vu. » Néanmoins, le principal intéressé a tenu à calmer le jeu : « Comme je l’ai dit, honnêtement je suis déjà très fier de représenter mon pays parmi les 10 meilleurs gardiens du monde (le trophée Lev Yachine, ndlr). En un an, c’est une très bonne chose, je ne me contente pas de cela, j’ai beaucoup d’ambitions mais c’est déjà une bonne étape. Ensuite, il y aura toujours des débats que ce soit sur moi ou sur quelqu’un d’autre. Voilà, c’est la liberté des votes des journalistes et c’est leur liberté d’expression et il faut respecter cela. »