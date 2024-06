Le témoignage touchant de Danilo sur sa dépression

Retenu par Dorival Júnior pour disputer la Copa América avec le Brésil, Danilo aura un rôle de capitaine durant ce tournoi. Le joueur de 32 ans, considéré comme le 'tonton’ du vestiaire comme l’indique la Repubblica, a fait part d’un témoignage sur un moment difficile de sa carrière, celui de son passage au Real Madrid. Il a indiqué être tombé en dépression, et que la pression du maillot l’avait atteint.

«Tu te réveilles en te sentant comme un moins que rien, en pensant que tout le monde te déteste, que tes jambes ne fonctionnent pas et que tu ne peux même pas marcher. Quelle partie de moi a ressenti la pression ? Le gars qui avait été une révélation au poste de latéral droit à Porto ? Ou le garçon de Bicas qui venait soudain de signer dans la plus grande équipe du monde ?», a d’abord indiqué le joueur de la Juventus Turin, avant d’évoquer que cela n’est «rien» comparé à ce que son père a enduré pour le nourrir lui et ses trois frères et soeurs.