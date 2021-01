PSG : Neymar sort du silence et dévoile les dessous de son réveillon

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, la polémique ne faisait qu'enfler. Neymar devait organiser un réveillon géant regroupant 500 personnes dans sa ville de Mangaratiba, proche de Rio de Janeiro. Tout était organisé : des centaines de kilos de viande pour les traditionnelles Churrascos (grillades), les bracelets de couleur pour les VIP, un feu d'artifice et bien d'autres choses encore gérés par une société spécialisée dans l'événementiel. Mais devant le tollé suscité par cette décision inconsidérée en pleine pandémie du Coronavirus (qui a fait quasiment 200 000 morts au Brésil depuis le mois de mars), les autorités ont rapidement demandé des comptes à la star du PSG.

Comme nous vous le révélions jeudi matin, le média O Estado de São Paulo a interrogé le service de communication du joueur qui démentait toute tenue d'une fête géante. «Neymar Jr ne va pas organiser de fête pour le réveillon, nous sommes en pleine pandémie, et il se trouve avec ses amis et sa famille.» Une tendance qui se confirmait dans l'après-midi via le joueur lui-même qui se mettait en scène avec son fils en se soumettant à un 50e test PCR comme il le soulignait ironiquement dans une vidéo publiée sur Instagram.

Finalement, quelques heures plus tard, il sortait une nouvelle vidéo sur le réseau social montrant l'organisation d'un petit dîner entre amis et en famille avec une énorme table couverte de fleurs blanches avec une quarantaine de places, et un espace vide entre chaque invité. «Superbe décoration pour ce simple petit dîner à la maison avec une distance entre deux chaises pour la distanciation sociale. Il n'y a pas pour 500 personnes, on est d'accord ?» Si Neymar n'a pas été au bout de son idée de fête géante, nul doute que cette nouvelle frasque risque de ne pas passer au Brésil et que son image risque de nouveau d'être écornée.