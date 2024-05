Uruguay : Edinson Cavani annonce sa retraite internationale

Entre Edinson Cavani et l’Uruguay, c’est fini. Après avoir porté les couleurs de son pays pendant 16 ans, l’attaquant de 37 ans a annoncé prendre sa retraite internationale, ce jeudi. Ainsi, l’ancien Parisien, qui a rejoint les Boca Juniors l’été dernier après plusieurs saisons passées sur le vieux Continent, ne disputera pas la Copa America programmée cet été aux Etats-Unis. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2010, l’international uruguayen aux 136 apparitions pour 58 buts sous le maillot de la Céleste a tenu à livrer un dernier message à ses supporters.

«Ma chère Céleste : Je tiens à vous remercier pour tous les enseignements que vous m’avez fait vivre dans votre démarche. Je ne veux pas m’étendre. Aujourd’hui ce sont des mots peu nombreux mais des sentiments profonds. Merci à chacune des personnes qui ont fait partie de ce voyage depuis tant d’années. J’ai été et je serai toujours béni d’avoir revêtu cette chemise pour représenter ce que j’aime le plus au monde, mon pays. J’ai mille choses à dire, à raconter et à me rappeler, mais aujourd’hui, je veux me consacrer à cette nouvelle étape de ma carrière et donner tout ce que j’ai à donner. Aujourd’hui, je décide de faire un pas de côté, mais je vous suivrai toujours le cœur battant, comme lorsque j’entrais sur le terrain avec ce beau maillot. J’embrasse tous les miens. Allez la Céleste ! Edi», peut-on lire sur son compte Instagram.