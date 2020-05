Paul Ince dézingue Paul Pogba

Même sans Premier League depuis près de deux mois, Paul Pogba continue de faire jaser au Royaume-Uni. La preuve avec l'analyse de Paul Ince, ancien milieu de terrain anglais qui a évolué pour Manchester United entre 1989 et 1995, qui a dézingué l'attitude de l'international français. « Ce qui est décevant, c'est la façon dont il a agi, son comportement et ses performances reflètent qu'il n'était pas sûr de sa décision. Vous comparez cela à Bruno Fernandes, à son arrivée à United, et c'est fou », a-t-il déclaré sur Paddy Power.

« La façon dont il a agi et s'est comporté récemment, ce n'est tout simplement pas bon pour le club. (…) Si vous voulez la bonne attitude et la bonne mentalité, et des normes élevées, alors désolé, mais cela ne correspond pas à Paul Pogba », a-t-il conclu. Une nouvelle pierre dans le jardin du Français, qui pourrait bien changer d'air cet été.