PSG : Maxwell demande du soutien pour Neymar

Parfois perçu comme l'un des acteurs ayant joué un rôle dans le transfert de Neymar à Paris, Maxwell, l'ancien latéral parisien, estime que la venue du Brésilien au PSG ne serait essentiellement due qu'à la volonté de l'ancien Barcelonais de rejoindre la capitale : «bon, déjà, le grand responsable de la venue de Neymar au PSG, c’est Neymar. Les planètes se sont alignées, parce qu’à l’époque, à mon avis, Neymar est le meilleur joueur du monde, pas en matière de trophées, mais de performances sur le terrain. Il était le plus courtisé du monde d’ailleurs.»

Pour So Foot, il s'exprimait ensuite sur le Neymar actuel, trop souvent blessé et pas toujours décisif, malgré une bonne fin de saison, et dont il estime que les critiques ne sont pas toujours fondées : «ensuite, concernant le Neymar d’aujourd’hui, j’ai beaucoup d’affection pour lui, on se parle encore. Je crois que la combinaison de ses blessures et des résultats du PSG agissent évidemment sur la perception qu’on a du joueur. Après l’amour, la haine, les critiques, c’est normal pour ce genre de grand joueur. Je crois que ce que les gens ne réalisent pas, c’est la force de son désir de remporter la Ligue des champions avec Paris et la Coupe du monde avec le Brésil. C’est vraiment son rêve.»