La CONMEBOL ouvre une procédure contre Marcelo Bielsa

La CONMEBOL a annoncé, ce mercredi, l’ouverture d’une enquête à l’encontre de Marcelo Bielsa, suite à ses propos en conférence de presse avant la rencontre pour la troisième place de la Copa América entre l’Uruguay et le Canada. Comme le rapporte TyC Sports, le sélectionneur de la Céleste* avait fortement critiqué l’organisation sud-américaine pour l’organisation de cette compétition, faisant référence à l’état des terrains d’entraînement et aux incidents survenus après le match entre la Colombie et sa sélection, quelques jours auparavant.

« Ils ont dit que les camps d’entraînement étaient parfaits. C’est une bande de menteurs. C’était un désastre, avait lâché Bielsa. Ils ne se rendent pas compte que si ces jeunes (les joueurs uruguayens) n’avaient pas fait ça, ils auraient été condamnés par nous-mêmes. Comment peux-tu ne pas défendre ton bébé, ta sœur, ta femme ? De quel type de sanction parlez-vous ? Ce qu’il faut dire, c’est combien de temps il faudra pour qu’ils s’excusent ? » L’Argentin avait également attaqué les médias, affirmant que certains journalistes « préféraient se taire » par rapport à ce qu’avait mis en place la CONMEBOL durant ce tournoi.