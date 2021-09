Qualifs CdM 2022 : la liste des États-Unis sans Konrad De La Fuente

Le sélectionneur des États-Unis Gregg Berhalter a dévoilé ce mercredi la liste des 27 joueurs convoqués pour affronter la Jamaïque (08 octobre), le Panama (11.10) et le Costa Rica (14.10) dans le cadre des éliminatoires de la zone CONCACAF pour la Coupe du Monde au Qatar. Pour le moment, après trois rencontres disputées lors de la trêve internationale de septembre, la Team USA est deuxième (5 points) sur huit sélections, ex-aequo avec le Canada et juste derrière le leader mexicain (1er, 7 pts).

Dans sa liste, si le technicien américain a décidé de renouveler sa confiance à l'attaquant de Lille Timothy Weah, il n'a pas rappelé l'ailier de l'Olympique de Marseille Konrad De La Fuente, qui n'est pas un titulaire indiscutable chez les Phocéens (1 titularisation sur ses 5 derniers matches toutes compétitions confondues). Tout comme un autre vainqueur de la Gold Cup cet été, le néo-Montpelliérain Nicholas Gioacchini, qui ne sera pas de la partie.

