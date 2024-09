OL - Olympiakos : la réaction à chaud de Pierre Sage

Interrogé au micro de Canal + après la victoire (2-0) des siens contre l’Olympiakos pour la première journée de la phase de Ligue de la C3, Pierre Sage n’a pas caché sa satisfaction après la désillusion vécue contre l’OM, dimanche dernier. «Je les ai secoués à la mi-temps, je leur ai dit que c’était inadmissible de ne pas gagner un match comme celui-ci, on a eu deux expériences dans nos matchs précédents où ça n’est pas passé. On a été trop tendre et on n’était pas assez incisif alors qu’en deuxième mi-temps ça a été différent», a tout d’abord confié le technicien rhodanien.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «une décision faite par les lofteurs ? J’ai du mal avec le terme, c’est toujours la même chose, c’est ce que je viens de leur dire dans le vestiaire. Dans la saison, on a énormément de matches, ce n’est pas parce qu’on joue moins ou pas à une période qu’on aura pas nos 25/30 matches dans la saison. Tout le monde est important et au-delà d’être une victoire de 11 ou 16 joueurs, c’est une victoire de tout un groupe puisque d’autres joueurs ont contribué au match précédent et ont permis à ceux de ce soir de se montrer. Je ne sais pas si ça lance notre saison. En tout cas, ce succès lance notre saison européenne et il faudra confirmer contre Toulouse et c’est ce que je viens de dire à mes joueurs, le plus important c’est toujours le match suivant». À confirmer donc…