Séville et Monchi rêvent fort de Malcom mais ...

Monchi a des yeux partout. Le directeur sportif du Séville FC surveille notamment le Brésilien Malcom depuis ses 18 ans lorsqu'il évoluait au Corinthians. Il avait d'ailleurs tenté de ramener l'ailier droit à l'AS Roma lors de l'été 2018 mais le joueur avait finalement pris le chemin du FC Barcelone. Deux ans plus tard, le dirigeant ne l'a toujours pas digéré et rêve toujours de le signer. Le média andalou Estadio Deportivo explique que le joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec le Zenit désire revenir dans un championnat plus prestigieux à l'avenir.

Arrivé en Russie contre 40 millions d'euros, le joueur de 23 ans a connu des débuts très compliqués avec une blessure qui lui a fait manquer les deux tiers de la saison.« Ces cinq mois étaient les pires de ma vie. Je n'ai jamais eu de longue blessure, mais mes coéquipiers et le staff connaissent ma qualité. Je peux aider le club, aider le Zenit» nous avait-il notamment évoqué le 20 mars dernier. Mais l'ailier brésilien a totalement su rebondir inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives en 15 rencontres. Percutant et trouvant place dans l'effectif de Sergey Semak, il a remporté le doublé coupe-championnat avec le Zenit.

Le Zenit ne veut pas le vendre

Dans une dynamique ascendante et ayant coûté très cher au club russe il y a un peu plus d'un an, l'ancien pensionnaire des Girondins de Bordeaux a su garder une très bonne cote. Ce qui rend l'opération trop compliquée pour Séville qui malgré des moyens grandissants aura beaucoup de mal à s'aligner sur la somme dépensée par le Zenit lorsque Malcom a quitté le FC Barcelone. Cela semble pour le moment un rêve inaccessible pour Monchi. Et les déclarations du directeur général du Zenit Alexander Medvedev ne vont pas arranger les choses.

Questionné sur cette piste par la presse russe et notamment Championat, ce dernier a vite balayé d'un revers de main cette rumeur : «ce qu'ils écrivent en Espagne sur l'intérêt de Séville pour Malcom ? Il ne veut aller nulle part, il se prépare pour le match de la Super Coupe de Russie (vendredi contre le Lokomotiv Moscou) et le début du championnat (mardi 11 août contre le Rotor Volgograd). Le fait qu'il veuille partir sont des rumeurs sans fondement qui n'ont aucune raison d'exister.» Une belle manière de mettre fin à ce dossier pour le moment. Monchi devra attendre encore un peu plus longtemps avant de pouvoir recruter Malcom.