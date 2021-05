PSG - RC Lens : le car lensois vandalisé dans la nuit

Alors qu’ils affrontent le PSG ce samedi à 17h au Parc des Princes, les joueurs du RC Lens ont eu une bien mauvaise surprise au réveil. Dans la nuit, des tags insultants et dégradants ont fait leur apparition sur le bus qui doit emmener l’équipe au stade. Sur le bus du RC Lens ce matin, on pouvait lire les mentions « Ultras Paris », « PSG », mais surtout « Consanguin de m.... ». Après avoir découvert ses inscriptions, le staff lensois a décidé d’appeler la police. Si depuis les tags ont été effacés, le bus du RC Lens devrait être escorté jusqu’au stade pour éviter tout risque. Le club a décidé de porter plainte précise RMC.

Le bus du RC Lens a été tagué cette nuit 😡😡 #PSGRCL



📸 Arnaud Desmaretz pic.twitter.com/H1dxai3a4x — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) May 1, 2021

À travers un communiqué, le PSG a tenu à condamner fermement ces agissements. «Des investigations de police sont en cours. Le club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparaît que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux. Au nom de toute sa communauté, le Paris Saint-Germain apporte son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters.»