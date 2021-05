FC Lorient : le président Loïc Féry fait le point sur le mercato

Pour son retour en Ligue 1, le FC Lorient aura lutté toute la saison pour obtenir son maintien. Les Merlus y sont parvenus lors de la dernière journée grâce notamment aux mauvais résultats du FC Nantes et de Brest. Cette saison a aussi été l’occasion pour plusieurs joueurs du club de se révéler comme Terme Moffi, auteur de 14 buts en 32 matches de Ligue 1.

Pour le Télégramme, le président des Merlus Loïc Féry a fait le point sur le mercato lorientais en évoquant d’abord le budget et les pertes liées à la crise sanitaire. « La perte prévisionnelle était de 25 M€, elle sera probablement plutôt de l’ordre de 15 à 20 M€. Le transfert d’Illan Meslier (à Leeds) a rapporté autour de 8 M€ au club. Le budget 2021/2022 devrait se situer quelque part entre 42 et 47 M€ », a-t-il d’abord expliqué avant d’évoquer le mercato. « Je n’attends pas monts et merveilles du marché d’été. Terem Moffi, on compte sur lui. Il y aura un ou deux départs et quelques transferts, on va s’appuyer sur ce groupe. »