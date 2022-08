Liga : Osasuna l'emporte contre Cadiz et devient leader

Bel entame de saison pour les joueurs d'Osasuna. Pour la première fois depuis 40 ans, le club de Pampelune enchaîne un deuxième succès en deux journées de Liga contre Cadiz, pour la première de la saison dans son enceinte. En première période, Budimir était fauché par le gardien adverse et Ávila pouvait facilement convertir avec force pour ouvrir le score (1-0, 37e).

La suite après cette publicité

Après la pause, rien n'allait au mieux pour Cadiz, qui perdait Alarcón après deux cartons jaunes reçus (76e). Et quelques minutes plus tard, García se faisait faucher dans la surface et se faisait justice lui-même grâce à un penalty parfaitement envoyé dans la lucarne pour assurer la victoire (2-0, 78e). Avant d'aller au Real Betis, Osasuna est provisoirement leader de la Liga alors que Cadiz reste sur deux défaites en deux rencontres avant de recevoir Bilbao.