Éliminatoires Mondial 2022 : un phénoménal Memphis Depay entre dans l'histoire des Pays-Bas

Un triplé pour l'histoire. Memphis Depay (27 ans), déjà très performant pour ses débuts avec le FC Barcelone (2 buts en 3 matches de Liga), a inscrit trois buts ce mardi soir face à la Turquie (6-1, éliminatoires du Mondial 2022). Une sacrée performance, avec un haut niveau technique, comme cet enchaînement sur une remise acrobatique de Davy Klaasen pour son deuxième but personnel, qui lui permet d'égaler un record.

L'ancien Lyonnais, avec 12 réalisations en 2021, fait aussi bien que Patrick Kluivert en 2000 sur une année civile. Mieux, désormais fort de 33 buts en sélection, le natif de Moordrecht intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection batave, à égalité avec deux légendes, Abe Lenstra et un certain Johan Cruyff.

Premier triplé en sélection

«Ce sont des légendes, on ne peut pas se comparer à eux. Ils ont rendu les Pays-Bas formidables et les ont mis sur la carte du monde, donc c'est génial d'être au même niveau avec ces noms», a-t-il lâché au micro de NOS à l'issue de la rencontre, ravi d'avoir inscrit son premier triplé en sélection. «Oui, je suis un homme de statistiques. Mon premier triplé en Oranje, c'est une belle étape. Ce ballon rentre avec moi à la maison. J'ai souvent marqué deux fois et vous êtes toujours à la recherche du troisième, alors je suis content que cela ait fonctionné ce soir».

Le sourire aux lèvres et le ballon du match sous le bras, l'attaquant oranje n'était pourtant pas totalement satisfait. «Mais j'attends plus de moi-même. Oui, même après un match comme ça, les gens pensent toujours que je flotte et que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Je suis toujours dangereux et je l'étais encore ce soir», a-t-il conclu, perfectionniste. Déjà éblouissant, Memphis Depay pense donc pouvoir faire mieux. Les Pays-Bas et le Barça n'attendent que ça !