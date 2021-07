FC Barcelone : les premiers mots de Memphis Depay

La suite après cette publicité

Memphis Depay, après son échec à Manchester United, va retrouver un club de premier plan international. Libre de tout contrat après sa très belle aventure lyonnaise, on l'attendait depuis un bon moment du côté du FC Barcelone. C'est désormais chose faite et il a même été présenté au média ce jeudi en début de soirée aux côtés de Mateu Alemany et de Joan Laporta, les têtes dirigeantes du club. Le Néerlandais a d'abord expliqué toute la joie qu'il ressentait.

« C'est un honneur d'être ici, je réalise un rêve d'enfant. La volonté a été faite grâce aux deux parties. Je remercie le président et son conseil d'administration. Je réalise à quel point ce club est formidable et l'impact qu'il a eu en moi comme un enfant. Réaliser mon rêve à l'âge de 27 ans est quelque chose de très surprenant et fantastique, je suis ravi d'être ici, l'équipe est prête pour la nouvelle saison et à commencer à collectionner les trophées. Merci aussi au coach de m'avoir fait confiance, il sait qu'avec cette confiance qu'il me donne, je peux redonner quelque chose au club. Dieu m'aidera aussi », a-t-il commencé par expliquer.

La petite phrase pour Messi qui va bien

Justement, le coach, Ronald Koeman, en avait fait une de ses priorités lors de son arrivée en Catalogne l'été dernier. Depay a expliqué qu'il serait venu même sans lui : « je serais venu sans Koeman parce qu'on ne peut pas dire non au Barça, mais Koeman a eu un poids important parce qu'il m'a mis comme avant-centre, il m'a mis à l'aise et je dois le remercier. Avant je jouais ailier gauche et me mettais au centre et ça marchait. Il a fait le pas de m'amener au Barça et j'étais prêt depuis la saison dernière. Il a eu son influence, mais je serais venu quand même ».

Enfin, le néo-Blaugrana n'a pas manqué de faire la petite contrition habituelle à l'endroit de Lionel Messi, qui n'a toujours pas prolongé : « je veux vraiment jouer avec Leo, je suis un grand fan de lui. Il a beaucoup de qualités, on aimerait tous faire ce qu'il fait. Hier j'ai vu tous les Ballons d'Or, probablement un autre bientôt, c'est un rêve de jouer avec Leo Messi ». Maintenant, place au terrain !