Guillaume Hoarau quitte le FC Sion

Le contrat liant Guillaume Hoarau, 38 ans, au FC Sion arrive à échéance au 30 juin 2022. La collaboration entre les deux parties ne se prolongera pas au-delà des deux ans qui se sont écoulés, annonce le club suisse.

En septembre 2020, l'attaquant international français (5 sélections) débarquait en Valais après une longue et belle histoire aux Young Boys de Berne. En deux saisons avec le FC Sion, le numéro 99 - ancien du Havre, de Gueugnon, du PSG et de Bordeaux - a disputé 34 rencontres pour un total de 12 buts et 4 passes décisives.