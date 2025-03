Thiago Motta tient déjà une piste sexy pour retrouver un poste d’entraîneur

La Juventus pensait en avoir terminé avec le règne ennuyeux de Max Allegri. L’été dernier, la Vieille Dame a sauté sur Thiago Motta, qui venait de qualifier Bologne en Ligue des Champions. Jeune entraîneur de 42 ans, l’ancien milieu de terrain incarnait une vision moderne et ambitieuse pour le projet bianconero. Après avoir coach des U19 du PSG, le Genoa, Spezia et donc Bologne, Motta se voyait enfin proposer le premier vrai défi de sa jeune carrière d’entraîneur. Malheureusement pour lui, l’aventure turinoise n’a duré que neuf mois. Le temps de diriger 42 matches avant de se faire mettre à la porte par des dirigeants bianconeri amers.

« J’ai honte de t’avoir choisi », lui aurait même lâché son directeur sportif, Cristiano Giuntoli, au moment de lui signifier la fin de son mandat. De son côté, Motta est parti en évitant tout scandale. «J’ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m’améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce grand club, la direction et toutes les personnes du club qui m’ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour ensemble. Je souhaite aux fans et à la Juventus le meilleur pour l’avenir.»

Motta pour succéder à Gasperini ?

Depuis, la Juve a recruté Igor Tudor et… Motta pourrait ne pas rester bien longtemps au chômage. Tuttosport affirme que l’ancien pensionnaire du PSG fait partie d’une liste de coaches dont les profils sont étudiés par l’Atalanta. Après neuf ans de bons et loyaux services, Gian Piero Gasperini est annoncé sur le départ et plus précisément à l’AS Roma. L’entraîneur de 67 ans refuse de confirmer cet intérêt, mais il avait indiqué en février dernier qu’il ne prolongerait pas son contrat (qui s’achève cet été). « Il y a un début et une fin, nous verrons à la fin de l’année. Il n’y aura plus de prolongation ».

La Dea s’active donc en coulisses et Motta garde du crédit, notamment en raison de son exploit avec Bologne. L’Atalanta n’est pas une formation aussi médiatisée que la Juve et c’est peut-être ce qui lui conviendrait le plus. Mais attention, car le média italien ajoute que Motta n’est pas le favori. Si les noms de Francesco Farioli (Ajax Amsterdam), Vincenzo Italiano (Bologne) et de Maurizio Sarri (libre), c’est Kosta Runjaić (Udinese) qui aurait les faveurs des patrons bergamasques. Affaire à suivre.