Japon - Brésil : les compositions officielles

Le Brésil poursuit sa tournée en Asie. Après le large succès en Corée du Sud (5-1), la bande à Neymar est à Tokyo pour y affronter le Japon (une rencontre à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 12h20). Les deux nations continuent donc leur préparation à cinq mois de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Pour les Nippons, c'est une séquence sud-américaine puisque les Japonais viennent de s'imposer face au Paraguay (4-1).

Pour cette rencontre, Tite ne change pas grand-chose après le match en Corée. Alisson reprend sa place dans le but à la place de Weverton tandis que Vinicius Jr remplace Richarlison. Le joueur du Real évoluera en soutien de Neymar en compagnie de Raphinha et Paqueta. Côté Japon, le onze est bien différent à celui qui a battu le Paraguay avec notamment les retours d'Ito et Minamino alors que Kamada, le joueur de Francfort, va débuter sur le banc.

Les compositions officielles :

Japon : Gonda – Nagatomo, Itakura, Yoshida, Nakayama – Haraguchi, Endo, Tanaka – Ito, Furuhashi, Minamino

Brésil : Alisson – Dani Alves, Marquinhos, Militao, Arana – Fred, Casemiro – Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr - Neymar