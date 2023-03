Qualifs CAN 2023 : la Côte d’Ivoire assure contre les Comores

Après la qualification du Sénégal pour la prochaine CAN plus tôt dans la soirée, un autre gros poisson du foot africain jouait ce soir. Bien que pays hôte et donc déjà qualifié, la Côte d’Ivoire défiait les Comores, quelques jours après avoir battu les Cœlacanthes sur le score de 3-1.

La suite après cette publicité

Rebelotte ce soir, avec des Elephants qui ont pris le meilleur sur les Comoriens avec un succès 2-0. Ibrahim Sangare et Franck Kessié ont inscrit les buts de leur sélection nationale, alors que le score aurait pu être encore plus sévère.

À lire

Qualifs CAN 2023 : le Sénégal est qualifié, le Mali surpris par la Gambie