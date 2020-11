Les tops et flops de Inter Milan-Real Madrid

La suite après cette publicité

Déjà battu à Madrid, l'Inter Milan s'est encore inclinée face au Real Madrid (0-2), lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2020/2021. Les hommes d'Antonio Conte, réduits à 10 à la 34e minute, ont encore une fois été dominés par des Madrilènes pourtant privés de Benzema, Sergio Ramos et Valverde mais portés par un Eden Hazard des grands soirs. On en parle justement dans nos tops et flops de la rencontre.