Ligue 1 : le PSG s’impose dans la douleur à Strasbourg

Le mercato hivernal maintenant clos, le Paris Saint-Germain reprenait les choses sérieuses et se déplaçait à Strasbourg avec une avalanche de blessures et de forfaits. Luis Enrique décidait alors d’aligner un 4-3-3 avec le retour de Marquinhos en défense centrale et un trio d’attaque composé de Kolo Muani et Asensio, avec Mbappé. Côté RCSA, le tout jeune Bellaarouch remplaçait Sels, parti à Nottingham Forest. Le portier alsacien a d’ailleurs rapidement été l’acteur principal de la soirée, puisqu’il a stoppé d’entrée un penalty de Mbappé, pas très bien tiré (6e). Le RCSA a ensuite été intéressant et a même trouvé la barre transversale grâce à Diarra (20e), mais une terrible boulette de relance de Bellaarouch profitait à Mbappé… qui ouvrait le score dans le but vide (1-0, 31e).

Le tout jeune portier strasbourgeois était passé par toutes les émotions, mais ne pouvait rien sur la frappe enroulée d’Asensio, très bien servi par Mbappé d’un bel extérieur du pied (2-0, 49e). On pensait alors que le match était plié, mais comme souvent cette saison, le PSG a déjoué en fin de match. Après une superbe contre-attaque, Bakwa pouvait tromper Donnarumma à bout portant (2-1, 68e). Strasbourg relançait alors le suspense et manquait de peu l’égalisation par Bakwa (79e). Le PSG assure l’essentiel et prend neuf points d’avance sur l’OGC Nice, qui affrontera Brest dimanche. De son côté, le RCSA reste au 10e rang.