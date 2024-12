Eric Maxim Choupo-Moting file en MLS

Comme attendu depuis plusieurs semaines maintenant, Eric-Maxim Choupo-Moting s’est engagé au New-York Red Bull. L’ancien attaquant parisien était libre depuis cet été et la fin de son contrat au Bayern Munich, où il était resté quatre saisons, et avait inscrit 38 buts en 121 matches. Il a signé un contrat de deux années, plus une en option.

«Les Red Bulls de New York ont signé un contrat avec l’international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting signera en tant que joueur désigné sur un contrat MLS de deux ans, jusqu’en 2026, et avec une option pour prolonger jusqu’en 2027 sous réserve de la réception de son visa», indique le communiqué de la franchise américaine. Le Camerounais de 35 ans va découvrir un quatrième pays depuis le début de sa carrière, et retrouvera notamment Emile Forsberg.