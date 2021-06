France-Pays de Galles : les compos probables

La suite après cette publicité

Un premier test. Après avoir lancé sa préparation à l'Euro 2020 il y a une semaine à Clairefontaine, l'équipe de France va entrer dans le vif du sujet ce mercredi soir. En effet, les Bleus vont rencontrer le Pays de Galles en amical à l'Allianz Arena de Nice. L'occasion pour Didier Deschamps et son staff de pouvoir jauger leur équipe et pour les joueurs de travailler leurs automatismes à neuf jours du début du Championnat d'Europe. Ainsi, le sélectionneur de l'équipe de France devrait miser sur un 4-3-3 ce soir.

Dans les cages, pas de surprise. Titulaire et capitaine des Tricolores, Hugo Lloris débutera à domicile, lui qui est natif de Nice. Devant lui, ce sera aussi du classique a priori. En effet, DD devrait aligner une défense composée, de gauche à droite, de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Benjamin Pavard. En revanche, dans l'entrejeu, Didier Deschamps va procéder à une retouche. Vainqueur de la Ligue des Champions samedi soir avec Chelsea, N'Golo Kanté, comme ses coéquipiers en club Kurt Zouma et Olivier Giroud, sera laissé au repos.

Le trio Griezmann-Mbappé-Benzema titulaire

C'est donc Corentin Tolisso, qui a effectué deux rencontres avec le Bayern Munich depuis son retour de blessure, qui sera en charge de le remplacer. Il évoluera aux côtés d'Adrien Rabiot et de Paul Pogba. Enfin, devant, Antoine Griezmann évoluera en soutien du duo Kylian Mbappé-Karim Benzema. Un trio offensif de rêve qu'on a hâte de voir à l'oeuvre. Six ans après son dernier match sous le maillot frappé du coq, c'était d'ailleurs à Nice (8 octobre 2015, France-Arménie), KB9 va donc faire son grand retour en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid devra rapidement trouver sa place et tenter d'apporter ses nombreuses qualités.

Pour défier les champions du monde 2018 et vice-champions d'Europe 2016, le Pays de Galles de Robert Page devrait commencer la partie en 3-5-2. Devant Hennessey, le trio Mepham-Rodon-Gunter aura pour mission de contenir les assauts de l'attaque française. Dans l'entrejeu, on devrait retrouver Norrington-Davies, Ampadu, Morrell, Williams et Wilson. Enfin, Moore sera titularisé aux côtés de son capitaine Gareth Bale. Une formation qui compte bien donner du fil à retordre aux Bleus et préparer au mieux l'Euro. Coup d'envoi de la rencontre à 21h05 (match à suivre en direct sur notre live commenté).

