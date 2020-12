Nantes : Christian Gourcuff s'explique pour Jean-Kevin Augustin

Après des années compliquées entre Leipzig, Monaco et Leeds, Jean-Kevin Augustin est revenu en France, en signant au FC Nantes. Après avoir participé à 3 rencontres de Ligue 1, l'attaquant de 23 ans ne semble plus être sur les radars de Christian Gourcuff. Et encore pour ce dimanche contre Strasbourg, il a été écarté du groupe.

L'entraîneur des Canaris va le laisser à l'entraînement pendant encore une bonne semaine et s'est expliqué sur son choix en conférence de presse : « afin qu’il retrouve une condition physique acceptable, on a décidé qu'il soit cette semaine et la semaine prochaine en entraînement individualisé. Sur le plan physique, il ne peut pas être compétitif dans ces conditions aujourd'hui ». On ne retrouvera donc pas de sitôt le joueur formé au PSG sur une pelouse de Ligue 1.