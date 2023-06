James Rodriguez va signer à Boca Juniors !

Du haut de ses 31 ans, James Rodriguez est toujours à la recherche d’un club. Depuis ses 2 saisons au Bayern Munich, le milieu colombien enchaîne les expériences mitigées et dans des destinations toujours plus lointaines. Après un an à Everton, il avait décidé de filer au Qatar, direction Al-Rayyan avant de tenter de se relancer, en vain, du côté de l’Olympiakos.

Libre depuis son départ de la Grèce, l’ancien joueur du Real Madrid ou de l’AS Monaco va retrouver un club… en Argentine. En effet, ce vendredi, la presse locale et notamment Diario Olé annonce que James Rodriguez va s’engager avec Boca Junior. Un contrat de 3 ans l’attend là-bas. Une grosse annonce qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 colombien va donc découvrir un nouveau championnat et un club historique.

