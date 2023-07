FC Sochaux : des supporters bientôt actionnaires du club

L’heure est grave à Sochaux ces derniers temps. La situation du club inquiète, face à la décision de la DNCG de rétrograder les hommes d’Oswald Tanchot en National 1. Et encore, le dépôt de bilan étant envisagé, les Sochaliens pourraient même se retrouver en National 3. De quoi mettre les supporters en colère au vue de la piteuse gestion de l’équipe depuis plusieurs saisons. Alors, pour enfin se faire entendre, de nombreux fidèles souhaitent devenir des "socios actionnaires" afin d’aider à redresser leur équipe de cœur. C’est en tout cas l’objectif de l’association "Sociochaux" et de ses plus de 300 membres supporters du club. Plus motivés que jamais, ces derniers aimeraient coopérer avec le FC Sochaux en obtenant des parts, tout en étant représenté au conseil d’administration. «L’idée, c’est de proposer un actionnariat populaire qui réunit socios, entreprises locales, collectivités et anciens joueurs aux côtés d’un repreneur. Sur le modèle de ce qu’a pu faire le SC Bastia», précise Florian Pasqualini, membre de l’association.

Si les Sochaliens suivent le modèle corse, cela signifierait que le ou les repreneurs, et donc propriétaires du club, détiendraient environ 35% des parts là où chacun des quatre autres collèges (supporters, entreprises locales, collectivités et anciens salariés ou joueurs) détiendraient entre 10 et 20% des parts du FCSM. Cela dit, pour rejoindre et participer à l’aventure des socios, les supporters doivent investir au moins 50 €. Placé sur un compte séquestre, l’argent serait utilisé si et seulement si les futurs propriétaires du club s’accordent avec le projet de leurs fans. Dans le cas contraire, l’argent serait évidemment remboursé. À noter que lundi soir, les "Sociochaux" organisent une assemblée générale qui devrait atteindre les 500 personnes en visioconférence, dans le but d’obtenir d’ici un mois et demi une somme de 200 000 euros environ pour financer ce projet ambitieux et devenir crédible aux yeux des repreneurs potentiels.

