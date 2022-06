Trophée Gamper : l'AC Milan devrait être l'adversaire du Barça

Chaque année, lors de la préparation estivale, le FC Barcelone organise au Camp Nou le trophée Gamper face à une équipe invitée. Cette saison, l'AS Rome de José Mourinho, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, devait venir défier les Blaugranas, mais contre toute attente les Giallorossi ont annulé leur venue. Le club catalan réclame d'ailleurs des dommages et intérêts aux Italiens.

L'AS Roma plus disponible, le FC Barcelone se serait tourné vers l'AC Milan, champion d'Italie cette saison après onze années de disette et qui participera à sa troisième édition du Trophée Gamper après ses défaites en 2004 et 2010. Cette saison, comme l'année dernière, les équipes masculines et féminines s'affronteront, indique SPORT.