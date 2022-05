Monaco : Malamine Efekele affole l'Europe

À 17 ans, Malamine Efekele a tout pour réussir et marcher sur les traces d'un certain Kylian Mbappé, auquel il est souvent comparé. Attaquant comme le champion du monde 2018, il est aussi passé par l'AS Bondy, où le père de KM7 Wilfried l'a entraîné, et l'INF Clairefontaine avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. Un club où cet élément vif et prometteur s'épanouit et gravit les échelons les uns après les autres. Cette année, il évolue avec l'équipe U19 de la Principauté, avec laquelle il va jouer les playoffs à la fin du mois de mai.

Une formation dont il est le meilleur buteur avec pratiquement 20 buts, le tout en ayant été éloigné des terrains deux mois (blessure). Et ses prestations ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues. D'après nos informations, deux clubs allemands et un top club anglais sont sous le charme. Par le passé, Chelsea s'était positionné d'ailleurs. En Espagne aussi, la cote d'Efekele est haute. Le FC Valence est très intéressé par son profil, nous a-t-on fait savoir. De prestigieux prétendants donc pour la pépite monégasque.