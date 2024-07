Ángel Di María désigne le meilleur entraîneur du PSG

Dans un entretien accordé à France Football, Ángel Di María est revenu sur son aventure au Paris Saint-Germain. Si l’Argentin en a profité pour adresser un nouveau message fort au club de la capitale, il est également revenu sur les différents entraîneurs qu’il a pu côtoyer. Passé sous les ordres de Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et, enfin, Mauricio Pochettino, l’ancien joueur parisien a d’ailleurs tranché quant à sa préférence…

«Si je dois en garder un, je trouve que Blanc avait développé un style de jeu attrayant avec nous. C’est la saison où j’ai pris le plus de plaisir à jouer au football à Paris. Il était impossible de prendre le ballon à Thiago Motta et à Marco Verratti au milieu, avec Blaise Matuidi qui montait et redescendait constamment. On jouait un football spectaculaire, avec Ibra, Cavani, Pocho et Pastore devant. Ce fut une première saison incroyable pour moi, ça m’a beaucoup marqué». L’intéressé appréciera…