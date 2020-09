Bologne rafle la pépite écossaise Aaron Hickey

Proche du Bayern Munich, où on lui promettait de devenir le futur Philip Lahm, le jeune latéral gauche écossais Aaron Hickey, 18 ans, intéressait également l’Olympique Lyonnais. Mais la liste des prétendants du gamin d’Heart of Midlothian (D2 Ecosse) ne s’arrêtait pas là. Le latéral gauche écossais ambidextre d’1m75 avait tapé dans l’œil d’une dizaine de clubs européens, parmi lesquels on retrouvait Aston Villa, la Lazio, Manchester City, le Celtic et Bologne.

Et ce sont les pensionnaires de Serie A qui semblent avoir remporté la bataille. «Je suis heureux d'annoncer qu'Aaron Hickey sera un joueur de Bologne», a déclaré le directeur sportif Walter Sabatini au Sunday Post avant d'ajouter. «Hearts a accepté notre offre et le joueur est très heureux de porter le maillot de Bologne la saison prochaine». Il devrait s'agir d'un prêt d'un an avec obligation d'achat pour un total de 2 millions d'euros.