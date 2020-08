L’OL à la lutte avec le Bayern pour l'espoir écossais Aaron Hickey

Douzième et lanterne rouge de Scottish Premiership au moment où l’épidémie de covid-19 a paralysé le football mondial, Heart of Midlothian n’a pu sauver sa tête. Le championnat écossais n’étant pas, comme son homologue français, allé à son terme, le Celtic a été sacré champion et le club d’Edimbourg relégué en Championship. Qui dit relégation dit fuite des talents. L’arrêt du championnat a placé au bord d’un gouffre financier les écuries écossaises, qui se retrouvent aujourd’hui contraintes de vendre leurs joueurs les plus prometteurs pour renflouer leurs caisses.

Alors que beaucoup sont déjà partis, Aaron Hickey, 18 ans, pourrait être le prochain « Jambo » à faire ses valises. Le latéral gauche écossais ambidextre d’1m75 a tapé dans l’œil d’une dizaine de clubs européens, parmi lesquels on retrouve Aston Villa, la Lazio, Manchester City et le Celtic. Mais ce sont deux autres formations qui se détachent : le Bayern et Bologne ; et une troisième qui vient de faire son apparition dans la course à la pépite : l’Olympique Lyonnais, selon The Scottish Sun, qui déclare : « les géants français de Lyon sont les tout derniers prétendants du jeune Aaron Hickey ».

L’OL face à la concurrence du Bayern et de Bologne

Le journal écossais explique que latéral international U17 et U19 avec l’Écosse, auteur de 30 matches avec l’équipe première de Heart of Midlothian cette saison, a déjà visité les centres d'entraînement du Bayern Munich et de Bologne. Au début de la semaine, des informations venues d’Italie ont affirmé que le club de Serie A avait accepté de débourser 1,8 million de livres sterling (2 millions d’euros) pour le transférer de Tynecastle. Mais Hickey voulait être assuré par écrit qu'il intégrerait l'équipe première. Et selon le Sun, ce retard a alerté l’Olympique Lyonnais, qui avait gardé un œil sur lui.

Coach éphémère du club d’Edimbourg cette saison, l’Allemand Daniel Stendel a récemment déclaré qu’Aaron Hickey pourrait être le nouveau Philipp Lahm, en rejoignant le Bayern. « Pour un si jeune joueur, il est extrêmement calme avec le ballon. Il ne panique jamais et semble toujours prendre les bonnes décisions. Il est très difficile de jouer contre lui. Aaron est comme Philipp Lahm. Sous mes ordres, à Hearts, il jouait défenseur. Il ne se contente pas de courir sur la ligne, mais il cherche à attaquer comme Lahm le faisait par le passé. Et Aaron peut aussi jouer au milieu de terrain. Croyez-moi, il aura une grande carrière».

Déjà du monde à gauche à Lyon

Est-ce que l’OL passera à l’action ? Le club rhodanien a certainement d’autres chats à fouetter ces jours-ci, avec une demi-finale de Ligue des champions face au Bayern à préparer. Sans oublier que les Lyonnais sont déjà pourvus sur la gauche, en défense. Chez les promesses, Melvin Bard (2022), 19 ans, est très attendu par les supporters lyonnais et les observateurs de la pépinière rhodanienne. Mais il est également annoncé comme une vente probable cet été. Le Bayern Munich serait très intéressé par le natif d’Ecully. L’an passé l’OL avait également mis la main sur le jeune latéral gauche belge du PSV Eindhoven Héritier Deyonge (2021).

Au registre des joueurs plus expérimentés, Youssouf Koné (2024), 25 ans, arrivé l’an passé du LOSC et déjà placé sur la liste des joueurs transférables par Juninho. Fernando Marçal (2021), 31 ans, s’est lui installé ces dernières semaines avec une certaine aisance dans la défense à trois du 3-5-2 olympien. Si l’on va plus loin, on peut également penser à l’un des héros du quart de finale de C1 remporté face à Manchester City (1-3), Maxwel Cornet (2023), 23 ans, qui est passé d’ailier droit à latéral gauche, ou plutôt piston, semble se plaire à ce poste (il plaît en tout cas à Rudi Garcia). Affaire à suivre donc pour Aaron Hickey.