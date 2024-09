Sadio Mané pourrait bien avoir trouvé un nouveau club !

Pour certains joueurs, Cristiano Ronaldo en tête de liste, l’aventure saoudienne se passe plutôt bien. Pour d’autres en revanche, c’est plus compliqué. C’est le cas de son coéquipier Sadio Mané notamment. Fin août, on apprenait notamment que l’ancien de Liverpool et du Bayern Munich était poussé vers la porte par sa direction, négociant avec plusieurs clubs dont Al-Ittihad pour un départ.

La suite après cette publicité

Le Sénégalais a scoré 13 buts et délivré 8 passes décisives en 32 rencontres lors de sa première saison. Pas suffisant visiblement pour Al-Nassr. Seulement, le joueur n’avait aucune intention de quitter son club actuel. Ce qui a eu le don d’énerver ses dirigeants, mais aussi l’attaquant, en colère d’avoir été proposé à d’autres clubs à son insu, et qui compte désormais mener la vie dure à l’état-major de son club. Il a tout de même disputé 2 rencontres en ce début de saison, avec 2 passes décisives.

À lire

Vidéo : 900e but en carrière pour Cristiano Ronaldo !

Une belle proposition

Selon divers médias turcs comme Fotomac et des médias saoudiens, Mané pourrait avoir changé d’avis et trouvé une porte de sortie. Il pourrait ainsi rejoindre Besiktas, qui a déjà formulé une proposition pour le joueur de 32 ans. Une destination qui semble plaire au joueur, alors que le marché des transferts ferme ses portes le 13 septembre dans le pays ottoman.

La suite après cette publicité

La publication n’en dit pas forcément plus sur les montants potentiels de l’opération, mais on imagine qu’il devra faire des sacrifices sur le plan salarial pour tenter de se relancer sur les rives du Bosphore. Après Victor Osimhen, la Super Lig pourrait donc rapidement accueillir une nouvelle star du football mondial. Et ce n’est pas terminé…