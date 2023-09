Tottenham - Liverpool : les compositions officielles

Place au choc de cette 7e journée de Premier League avec Tottenham qui accueille Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium. Les Spurs réalisent pour le moment un bon début de saison et pointent à la 4e place du classement, ils sont toujours invaincus depuis le début de cet exercice 2023-2024. Les Reds eux sont 2e à l’aube de cette 7e journée de championnat. Hormis un match nul lors de leur premier match face à Chelsea (1-1), ils ont remporté toutes leurs rencontres, une forme étincelante pour l’équipe du nord de l’Angleterre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur la site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Ange Postecoglou opte pour un 4-2-3-1. Un temps annoncé incertain, Maddison est bel et bien titulaire et formera avec Son, Richarlison et Kulusevski le quatuor d’attaque des Spurs. Pour le reste, c’est du grand classique en défense et au milieu. Chez les visiteurs, Jürgen Klopp aligne son traditionnel 4-3-3. Pas totalement remis de sa blessure, Alexander-Arnold prend place sur le banc alors que Gakpo est préféré à Nunez aux côtés de Salah et de Diaz.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de ven, Udogie - Bissouma, Sarr - Kulusevski, Maddison, Richarlison - Son ©.

Liverpool : Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk ©, Robertson - Mac Allister, Szoboszlai, Jones - Salah, Gakpo, Diaz.