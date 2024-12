Premier League : Liverpool enchaîne contre Leicester et s’envole au classement

Après la défaite retournante de Chelsea cet après-midi face à Fulham (1-2), Liverpool se savait attendu. Et on n’ira pas jusqu’à avancer que les hommes d’Arne Slot affrontaient l’équipe du siècle, avec un Leicester malade en face, pour qui l’arrivée de Ruud van Nistelrooy sur le banc s’apparente plus à un palliatif qu’autre chose pour le moment. Malgré une gifle infligée à West Ham pour la première du Néerlandais il y a trois semaines, Leicester restait avant ce soir sur trois matches consécutifs sans victoire. Une série noire qui s’est donc étirée avec cette nouvelle défaite on ne peut plus logique face à Liverpool (3-1).

Au regard du spectacle offert par les deux équipes lors de leurs derniers duels, il y avait de quoi se montrer capricieux, et visiblement, même l’épais brouillard de Liverpool l’était puisqu’il avait pris le parti de nous encombrer la vue, avant d’enfin se dissiper et de nous laisser tranquille. Dans les premiers instants du match, on était davantage guidé par les bruits d’ambiance que les images, mais cela nous suffisait pour deviner qu’il se passait déjà quelque chose. Il ne fallait par exemple que deux minutes pour voir Stolarczyk s’employer devant Curtis Jones, et six pour voir Jordan Ayew figer Anfield. Sur un service de Stephy Mavididi - l’autre ancien du sud de la France - l’ex-Marseillais jouait intelligemment avec son corps devant Robertson, se situait parfaitement dans l’espace pour se retourner, et trompait Alisson d’un plat du pied détourné par van Dijk (6e, 0-1).

22 matches consécutifs sans défaite pour les Reds

Il serait un poil exagéré de dire que les 70% de possession de balle de Liverpool étaient une surprise, tant l’écart entre les deux équipes restait frappant. Ces temps forts des Reds se traduisaient par plusieurs grosses occasions, comme celle de Cody Gakpo, auteur d’un super contrôle porte manteau dans la profondeur, mais en bout de course pour défier Stolarczyk (17e), ou encore celle de Robertson, dont la tête heurtait successivement Stolarczyk, puis son poteau (26e). Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but du Polonais, et c’était ensuite au tour de Mohamed Salah de voir le but se refuser à lui, après avoir touché la barre transversale sur une frappe enroulée dont il garde si bien le secret (45e). Des occasions, beaucoup trop d’occasions, si bien que chaque situation des Reds semblait agrandir le doute, et rétrécir la cage adverse… jusqu’à ce que la solution vienne enfin de Cody Gakpo. Trouvé sur le côté gauche par Mac Allister, le Néerlandais nous gratifiait de ce qu’on peut presque désormais nommer la «spéciale Gakpo», avec cette frappe enveloppée imparable, côté opposé, et juste avant la pause pour assommer les renards, telle la belette (45+1e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 42 17 +23 13 3 1 40 17 18 Leicester 14 18 -18 3 5 10 22 40

Revitalisé, Anfield exaltait l’appétit de ses hommes, et Curtis Jones se faisait à son tour justice, dès le retour des vestiaires. Salah trouvait Mac Allister dans la profondeur, lequel offrait là sa deuxième passe décisive du soir à Jones, en retrait, pour conclure d’un plat du pied sécurité (49e, 2-1). Mais comme l’appétit vient en mangeant, ce but devait en appeler d’autres. Nunez butait d’abord sur Stolarczyk aux 6 mètres (63e), alors que Gakpo se voyait refuser ce qu’il pensait être son 11e but de la saison, pour un hors-jeu (68e), après avoir lâché une mine au point de penalty. Mais la norme de ce début de saison, c’est de voir Salah marquer. Et ce soir, l’Égyptien avait encore trempé son pied gauche dans le bénitier. Lancé par Gakpo sur le côté, il venait fixer Kristiansen et trouvait l’interstice pour ouvrir son pied et tromper le portier des Foxes (82e, 3-1). Un 16e but en Premier League, déjà, et qui fait évidemment les affaires de son club ce soir. Comptablement, Liverpool prend le large et met son dauphin Chelsea à 7 points, avec un match en moins, tandis que Leicester reste embourbé dans les profondeurs du classement avec cette 17e place. Les Reds n’ont plus perdu depuis 22 matches toutes compétitions confondues, leur meilleure série depuis 35 ans.

