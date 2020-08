Strasbourg : Lebo Mothiba ne jouera plus en 2020

Mauvaise nouvelle pour Lebo Mothiba et le RC Strasbourg. L'attaquant sud-africain de 24 ans souffre du genou de manière récurrente et doit se faire opérer. «C'est un problème à un tendon du genou qu'il a depuis un petit moment, et on préfère le régler une fois pour toutes, donc Lebo va être indisponible entre quatre et cinq mois, soit jusqu'en janvier» a confié Thierry Laurey aux Dernières Nouvelles d'Alsace, précisant au passage qu'il ne serait «pas forcément» remplacé par une nouvelle recrue.

La dernière apparition de Mothiba sur un terrain remonte au 28 juillet dernier contre Montpellier (victoire 2-1 du Racing) où il n'avait joué que 20 minutes à cause de sa blessure. Strasbourg doit affronter Dijon ce mardi en match de préparation et sans ses neuf joueurs testés positifs à la Covid-19, alors qu'il démarrera son championnat le 23 août à Lorient.