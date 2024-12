Le PSG étudie une piste surprenante à 50M€ !

«Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons». Voici ce que déclarait dernièrement Enzo Raiola, cousin du regretté Mino, au sujet de l’avenir de Gianluigi Donnarumma dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Alors que le cas du gardien numéro 1 des champions de France en titre sera scruté de près dans les prochains mois, Matvey Safonov continue lui de prendre de l’épaisseur au sein de l’effectif dirigé par Luis Enrique. Si le natif de Castellammare di Stabia a bien l’intention de continuer sous le maillot francilien, son avenir reste incertain et les négociations autour d’une éventuelle prolongation restent, pour l’heure, en stand-by. Par ailleurs, Arnau Tenas, actuel troisième gardien dans la hiérarchie des Rouge et Bleu, est lui régulièrement associé à certains clubs européens, notamment en Espagne. Et à en croire les récentes informations publiées par le Corriere dello Sport, le dossier des gardiens de but à Paris pourrait bel et bien prendre une nouvelle tournure dans les semaines à venir.

Arsenal se positionne, une offensive à venir du PSG ?

En effet, la direction sportive parisienne aurait d’ores et déjà ciblé un nouveau profil. D’après le média transalpin, Luis Campos aurait un oeil sur un certain Marco Carnesecchi, actuellement sous les couleurs de l’Atalanta Bergame. Lié à la Dea jusqu’en juin 2026, le natif de Rimini brille de mille feux en cet exercice 2024-2025. Fort de performances remarquables en Serie A et en Europe, dont 5 clean sheets et une prestation record face à Cagliari avec 8 arrêts, le portier de 24 ans, passé par Cremonese, ne laisse pas insensible la concurrence. Grand artisan de l’actuelle première place des joueurs de Bergame en championnat, le droitier d’1m91 incarne l’avenir du poste en Italie et est en passe de devenir un pilier de la Nazionale.

La suite après cette publicité

Déjà observé de près par la Juventus au printemps dernier, Carnesecchi - qui présente un âge similaire à Donnarumma et un profil complémentaire - pourrait donc prochainement débarquer dans la Ville Lumière. Méfiance toutefois car le club de la capitale n’est pas seul sur le coup. En effet, le Corriere dello Sport ajoute qu’Arsenal, qui entretient d’excellentes relations avec son agent, s’est d’ores et déjà positionné. De son côté, l’Atalanta Bergame n’a pas officiellement fixé de prix pour son protégé mais plusieurs sources affirment que ce dossier pourrait se jouer aux alentours des 40 à 50 millions d’euros. Un montant élevé mais qui pourrait finalement mettre fin à l’épineuse question des gardiens au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…