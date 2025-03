OL : le message de John Textor à Paulo Fonseca

La sanction est donc tombée pour Paulo Fonseca. Et elle est terrible. L’entraîneur portugais de l’Olympique Lyonnais a été suspendu de banc de touche jusqu’au 30 novembre 2025. Jamais un coach n’avait été aussi sévèrement puni. Du côté des Gones, la pilule a du mal à passer.

La preuve avec ce message de soutien publié par John Textor sur ses réseaux sociaux. «Joyeux anniversaire Paulo, je reste à tes côtés aujourd’hui, et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l’OL et nous allons persévérer. Allez l’OL», a écrit l’Américain sur son compte Instagram.