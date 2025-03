OL : la LFP inflige une suspension de 9 mois à Paulo Fonseca !

L’OL et Paulo Fonseca pouvaient craindre le pire. Le coup de sang de l’entraîneur portugais lors de OL-Brest dimanche dernier (2-1) contre M. Millot ne pouvait pas rester impuni. Alors que ce dernier venait d’adresser un carton rouge au technicien pour avoir contesté sa décision de manière véhémente, le nouveau coach lyonnais est venu coller son front à celui de l’arbitre en lui hurlant dessus. Ecarté par ses joueurs, Fonseca a eu du mal à redescendre, malgré ses excuses d’après match. Il savait déjà que la sanction serait particulièrement lourde.

C’est maintenant confirmé par la commission de discipline, réunie ce mercredi soir. Il écope de 9 mois de suspension. En effet, l’entraîneur portugais est interdit d’accès au vestiaire jusqu’au 15 septembre, avant et après les rencontres jouées par son équipe, mais également jusqu’au 30 novembre 2025 pour l’accès au banc de touche : «Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet immédiatement», est-il écrit dans le communiqué officiel de la LFP.

9 mois de suspension !

La commission de discipline n’a pas eu d’autres choix que de taper fort. Il faut protéger les arbitres, encore plus dans le contexte actuel où les critiques, légitimes ou non, fondées ou non, se font de plus en plus acerbes et de manière répétée. Il y a une semaine d’ailleurs, c’est Pablo Longoria qui était à la place de l’entraîneur des Gones après avoir accusé les arbitres de corruption à la fin de la rencontre entre Auxerre et l’OM le week-end précédent. Cela fait également suite aux incidents ayant eu lieu avec Medhi Benatia en Coupe de France lors de OM-LOSC.

Le président marseillais a écopé de 15 matchs de suspension, quand son directeur sportif a lui pris 3 mois. Preuve que l’heure est grave avec des incidents toujours plus fréquents, toujours plus importants, cette sanction à l’encontre de Paulo Fonseca (52 ans) doit servir d’exemple. Celle-ci est très gênante pour l’OL et elle tombe particulièrement mal, alors que le club dispute son 8e de finale aller de Ligue Europa demain à Bucarest. Arrivé pour remplacer Pierre Sage à la fin du mois de janvier, le Portugais n’a dirigé que 5 matchs (3 victoires pour 2 défaites). Le 6e n’arrivera pas de sitôt…