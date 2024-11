BLACK FRIDAY : un produit acheté, un offert sur FOOT.FR

Cela ne vous a pas échappé, le Black Friday est déjà dans toutes les têtes. Et la boutique FOOT.FR n’échappe pas à la règle et vous propose une offre folle pour lancer sa BLACK WEEK.

La suite après cette publicité

A partir du lundi 25 novembre et ce, jusqu’au lundi 2 décembre, FOOT.FR vous propose, sur une sélection de produits textile et gants, de bénéficier d’un produit offert dès deux produits achetés sur la page dédiée BLACK FRIDAY. Le produit le moins cher des deux sera automatiquement gratuit dans votre panier. Par exemple, mettez dans votre panier la Veste survêtement Maroc woven noir vert 2024 à 85 € et le Sweat zippé PSG Strike Elite bleu or 2023/24 à 129,90 € et ne payez que 129,90 €, la veste de survêtement du Maroc étant à 0 € grâce à la réduction BLACK FRIDAY.

Retrouvez l’offre complète Black Friday de la boutique FOOT.FR en cliquant sur ce lien ou sur l’image ci-dessous.