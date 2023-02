Arsenal : Thomas Partey, la sentinelle indispensable des Gunners

La suite après cette publicité

Et si le joueur le plus important d’Arsenal se nommait Thomas Partey ? Au milieu des cracks offensifs qui régalent dans les rangs des Gunners, comme Martin Odegaard ou encore Bukayo Saka, un homme, tapis dans l’ombre, confirme au fil des semaines qu’il a enfin pris la dimension que tous les fans attendaient de lui, à savoir celle d’un patron, d’un leader souvent monstrueux dans l’entrejeu aux côtés de Granit Xhaka. Arrivé pour 50 M€ en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2020, le Ghanéen de 29 ans a d’abord eu beaucoup de mal à enchaîner les performances de haut niveau de manière régulière, étant aussi pas mal embêté par les pépins physiques.

Mais depuis le début de l’exercice 2022-2023, Thomas Partey a chassé les quelques doutes émanant encore à son égard. L’international ghanéen (43 capes, 13 buts) est assurément l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League cette année. Si Arsenal trône en tête du championnat anglais et n’a jamais semblé aussi proche d’être en mesure de décrocher un 14e titre national, c’est aussi en partie grâce au Black Star. Sa présence au milieu du terrain soulage Xhaka et permet au Suisse d’avoir beaucoup plus de libertés offensives (tout comme le re-axement d’Olek Zinchenko en phase de possesion).

L’homme clé du milieu

Mais Thomas Partey, c’est surtout celui qui donne le tempo du jeu d’Arsenal, lui, le premier fer de lance de cette équipe, qui, avec sa juste vision du jeu, permet de bien orienter le jeu ou de casser des lignes quand il le faut. Il n’y a qu’à observer ses prises de balle, souvent dans le bon sens, pour comprendre. Défensivement, il a évidemment pris une ampleur XXL en grattant de nombreux ballons, que ce soit par ses replis ou sa lecture du jeu. Essentiel pour protéger sa charnière centrale Saliba-Gabriel, l’ancien Colchonero est un véritable poison pour ses adversaires. Sans oublier que sa grosse frappe de balle peut aussi faire des étincelles, comme contre Tottenham.

Dur sur l’homme, il ne lâche jamais rien et l’impact qu’il met sur le terrain donne un certain caractère aux hommes de Mikel Arteta. Toutes ces choses-là font que Thomas Partey est aujourd’hui une pièce indispensable de la machine mise en route par Mikel Arteta. Avant la chute des Gunners sur la pelouse d’Everton (0-1), la seule défaite du club londonien en Premier League, à Manchester United, était survenue alors que le Ghanéen était blessé. En y regardant de plus près, Arsenal a encaissé le seul but de la rencontre à Goodison Park quelques minutes après la sortie de son n°5, à la place de la recrue hivernale Jorginho.

Un Arsenal au visage différent et moins performant sans Thomas Partey

Plus globalement, chaque absence de Thomas Partey sur le pré s’est fait ressentir dans le jeu et l’animation d’Arsenal, plus en difficulté sans lui. Sans lui depuis le début de la saison 2021-2022 en championnat (soit 18 matchs), les Gunners n’ont gagné que 50% de leur match, marquant en moyenne 1,3 but par match et en concédant 1,6, tout en prenant 1,6 point par rencontre. Avec lui, le taux de victoire dépasse les 70%. Arsenal marque aussi plus (plus de 2 buts par match) et encaisse moins (moins de 1 but par partie), prenant plus de deux points par match joué.

Une Partey-dépendance s’est peut-être créée, mais cela démontre bien toute l’importance prise par le natif d’Odumase Krobo du côté de l’Emirates Stadium, où il aura l’occasion de briller une nouvelle fois, devant son public, lors de la réception de Brentford ce samedi (16 heures, 23e journée de Premier League). Thomas Partey semble avoir atteint sa pleine maturité, confirmant enfin les nombreux espoirs placés en lui à son arrivée en Angleterre.