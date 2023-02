Premier League : un Everton méconnaissable bouscule et fait chuter le leader Arsenal

L’électrochoc tant attendu s’est bel et bien produit dans les rangs des Toffees, au grand dam des Gunners. Pour la grande première de Sean Dyche après le départ de Frank Lampard, Everton a fait tomber le leader Arsenal (1-0) pour la deuxième fois de la saison ce samedi, pour le compte de la 22e journée de Premier League. Un succès mérité pour de valeureux blues, qui ont mis à mal les Londoniens comme rarement une équipe a réussi à le faire depuis le début de cet exercice 2022-2023.

Dans une rencontre pleine d’intensité, avec un rythme d’enfer imposé par les nouveaux protégés de Dyche, Everton a affiché un visage très séduisant et a redonné de la voix à un Goodison Park qui s’était éteint il y a bien longtemps. Les locaux, probablement galvanisés par les séances d’entraînements musclées de Sean Dyche, qui ont même fait vomir certains joueurs cette semaine, se sont procurés les plus grosses occasions de la partie. En première période, Everton n’a pas réussi à concrétiser un gros temps fort sur la cage de Ramsdale.

Everton a fait plier les Gunners

Calvert-Lewin a manqué de quelques centimètres l’ouverture du score (32e, 45e+3), alors que Doucouré, qui n’avait plus été titulaire depuis le 13 août en championnat, a complètement raté sa tête au point de penalty (34e). De leur côté, les joueurs de Mikel Arteta, avec un XI inchangé, étaient moins mordants et tranchants que les locaux. Hormis une frappe bien dévissée par Nketiah, qui se trouvait en position idéale (30e), et un sauvetage de Coady sur une tête de Sake (40e), les fans londoniens n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Au retour des vestiaires, l’intensité est restée la même et l’après-midi galère pour Arsenal s’est assez rapidement confirmée.

Quelques minutes après un loupé du capitaine Odegaard (58e), Tarkowski a pris le meilleur sur le Norvégien de la tête pour faire exploser l’enceinte Liverpuldienne (1-0, 58e). Sous pression et malmené, Arsenal peinait à réagir face à des Toffees méconnaissables et plus revigorés que jamais, à l’image d’un Gueye au four et au moulin. Les joueurs de Sean Dyche n’ont jamais rien lâché et n’ont laissé que des miettes au quatuor offensif londonien bien muselé.

Fin de série pour Arsenal

Trossard, rentré en jeu comme la dernière recrue hivernale Jorginho, a pourtant mis Pickford à contribution (78e) avant de manquer de précision (82e), à l’instar de Zinchenko (90e+2). Saka, lui, n’a pas été aussi tueur qu’à l’accoutumée (79e). Insuffisant, donc, pour prendre 8 points d’avance sur Manchester City avant le choc contre Tottenham ce dimanche. Cette partie accouche de deux événements à la fois : Arsenal restait sur 12 matchs sans défaite en Premier League, tandis qu’Everton, qui sort provisoirement de la zone rouge, n’avait plus gagné depuis le 22 octobre (soit 8 rencontres).

