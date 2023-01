Sean Dyche est le nouvel entraîneur d’Everton

Sean Dyche reprend du service, et directement en Premier League ! Everton vient de confirmer la nomination du coach de 51 ans sur son banc, après avoir limogé Frank Lampard le 23 janvier dernier. «Everton Football Club peut confirmer la nomination de Sean Dyche en tant que nouveau responsable de l’équipe senior masculine du club. Dyche a signé un contrat de deux ans et demi jusqu’en juin 2025 », indique le communiqué des Toffees pour l’occasion. Il s’agira du 3e club entraîné par Dyche, après Watford et Burnley.

Sans club depuis son départ de Turf Moor en avril 2022, alors que les Clarets jouaient également le maintien dans l’élite, Sean Dyche aura la lourde tâche de redresser la barre d’une équipe malade depuis de longs mois. Le technicien anglais à la personnalité bien tranchée aura fort à faire pour son premier match du côté de Goodison Park, puisqu’Everton, 19e de Premier League, accueillera le leader Arsenal, samedi 4 février.

