Everton se sépare de Frank Lampard

La défaite de trop. Après la défaite sur la pelouse de West Ham (0-2), samedi, dans un match ô combien important dans la lutte pour le maintien en Premier League, Everton a décidé de se séparer de Frank Lampard. « Everton Football Club est en mesure de confirmer que Frank Lampard a quitté aujourd’hui son poste de manager de la première équipe masculine senior. Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole et Chris Jones ont également quitté le club. Alan Kelly restera en tant qu’entraîneur des gardiens de but », indique le communiqué des Toffees, alors que l’ancien coach de Chelsea, arrivé en janvier 2022, demeurait sous contrat jusqu’en 2024. Lampard avait été mis au courant un peu plus tôt dans la journée, par le biais d’un appel téléphonique avec Farhad Moshiri, le propriétaire.

Everton, trop pauvre dans le jeu et fébrile défensivement, reste sur une série de 8 matchs sans victoire en championnat. Ce qui a conduit le club de Liverpool, qui n’a remporté que trois petits matchs depuis le début de la saison, à une inquiétante 19e place au classement, ne devançant la lanterne rouge Southampton qu’à la différence de buts. Frank Lampard confirme ses premiers pas difficiles dans le costume d’entraîneur, lui qui n’aura triomphé qu’à 12 reprises lors de ses 44 rencontres dirigées du côté de Goodison Park (8 nuls, 24 défaites).

