Commenter 3
PL : le nouveau caviar de Jack Grealish avec Everton face aux Wolves

Par Allan Brevi
1 min.
grealish @Maxppp
Wolverhampton 2-3 Everton

Everton peut remercier Jack Grealish pour son entame de match face à Wolverhampton. Recruté cet été en provenance de Manchester City, l’ailier anglais n’a pas tardé à se mettre en évidence en délivrant un nouveau caviar. À la 7e minute, parfaitement servi par Mykolenko, il a placé une remise de la tête millimétrée pour Beto, qui n’a eu qu’à conclure pour ouvrir le score (0-1). Déjà sa 3e passe décisive en seulement trois matchs de Premier League sous ses nouvelles couleurs.

CANAL+ Foot
Nouveau caviar de Grealish qui sert parfaitement Beto pour le 1-0 😍

Everton mène face à Wolverhampton !

#WOLEVE | #PremierLeague
Si Hwang Hee-Chan a égalisé à la 21e minute pour les Wolves, Everton a repris l’avantage peu après grâce à Iliman Ndiaye (1-2, 33e). À la pause, les Toffees mènent logiquement dans ce duel animé, où Grealish, installé côté gauche avec son numéro 18, confirme qu’il est déjà l’un des moteurs du collectif de David Moyes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
