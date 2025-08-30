PL : le nouveau caviar de Jack Grealish avec Everton face aux Wolves

Everton peut remercier Jack Grealish pour son entame de match face à Wolverhampton. Recruté cet été en provenance de Manchester City, l’ailier anglais n’a pas tardé à se mettre en évidence en délivrant un nouveau caviar. À la 7e minute, parfaitement servi par Mykolenko, il a placé une remise de la tête millimétrée pour Beto, qui n’a eu qu’à conclure pour ouvrir le score (0-1). Déjà sa 3e passe décisive en seulement trois matchs de Premier League sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Si Hwang Hee-Chan a égalisé à la 21e minute pour les Wolves, Everton a repris l’avantage peu après grâce à Iliman Ndiaye (1-2, 33e). À la pause, les Toffees mènent logiquement dans ce duel animé, où Grealish, installé côté gauche avec son numéro 18, confirme qu’il est déjà l’un des moteurs du collectif de David Moyes.