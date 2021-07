Benfica-OM diffusé sur C8

Les curieux devraient être à fond devant les rencontres de l'Olympique de Marseille tant la structure de l'effectif a évolué et continuera d'évoluer. On sait d'ores et déjà que le stage au Maroc a été annulé, mais il a été annoncé que les Phocéens allaient passer quelques jours du côté du Portugal pour terminer sa préparation estivale.

Mardi, nous avons appris que l'OM allait affronter le Benfica le dimanche 25 juillet prochain. Ce mercredi, nous apprenons que cette rencontre sera diffusée par le groupe Canal+. On pourra retrouver Jorge Sampaoli et ses hommes, à quelques encablures du début de la Ligue 1, sur C8 à 21h. Une belle nouvelle pour les fans de l'équipe présidée par Pablo Longoria.